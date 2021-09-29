Омич лишился 14 тысяч в попытке раскрутить Инстаграм

Омич хотел привлечь новую аудиторию в соцсетях, но попался на удочку мошенников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи часто попадаются на удочку дистанционных мошенников, которые представляются сотрудниками банков. Теперь некоторые становятся жертвами разводов в Инстаграм. Омич обратился с такой проблемой в полицию.

31-летний мужчина рассказал, что занимается продюссироваием онлайн-школ и активно ведет рабочий Инстаграм. Именно чтобы увеличить охваты, он решил согласиться на предложение некоего Николая Стомера. Он пообещал, что за три недели аудитория аккаунта вырастет на 11 тысяч человек. За свои услуги таинственный мужчина из Турции попросил 14 500.

Омича условия устроили, и он перевел деньги на карту. Но через три недели количество подписчиков не увеличилось, а Николай на связь не вышел. Омич быстро понял, что стал жертвой мошенника, поэтому и обратился в полицию. В пресс-службе ведомства уточнили, что начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество.