С октября омичи будут получать детские пособия только на карту МИР. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грядут изменения в выплате детских пособий для омичей с низким доходом и родившим третьего и последующего ребенка. С 1 октября деньги по линии Минтруда будут перечислять только на карту "Мир". Это же касается и пособия на детей от 3 до 7 лет и пособие на ребенка.

По данным ведомства, омичи, которые не хотят или не могут пользоваться банковской картой, смогут получать выплаты наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.

- Как перевести пособия на детей на карту "Мир"? Для этого необходимо обратиться в банк, оформить карту "Мир", затем предоставить реквизиты в МФЦ по месту жительства, – пояснила начальник отдела выплат гражданам, имеющим детей, Министерства труда и социального развития Омской области Марина Суворова.

Кстати, по информации министерства труда и социального развития Омской области, большая часть получателей выплат на детей уже перевели пособия на на карту "Мир".