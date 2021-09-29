О чем говорят филологи

28 сентября в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского состоялось торжественное открытие VI Международной научной конференции «Речевая коммуникация в современной России». Филологи, журналисты и специалисты в сфере рекламы и PR собрались, чтобы обсудить проблемы современной коммуникации, специфику медиаречи, а также особенности преподавания языковых дисциплин.

«В этом году мы проводим мероприятие в непривычном для нас формате. У нас был вынужденный долгий перерыв, и даже были сомнения: стоит ли проводить конференцию вновь, ведь юбилейная – пятая – конференция состоялась в 2017 году, это уже некий рубеж, но потом мы решили, что научная и дискуссионная площадка просто необходимы. И вот мы вновь можем вместе обсудить актуальные проблемы коммуникации и процессы, происходящие в языке», – отметила декан факультета филологии и медиакоммуникаций Оксана Иссерс.

Очно-дистанционный формат расширил географию конференции и позволил принять участие ученым из Вильнюса, Севастополя, Казани и даже из Ланьчжоу. В Омск приехали гости из Москвы, Томска, Екатеринбурга и Новосибирска.

В числе докладчиков - Ольга Леонтович, профессор Волгоградского государственного социально-педагогического университета, Валерия Чернявская, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Ольга Северская, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, Наталья Нестерова, профессор Томского государственного университета, Ирина Высоцкая, профессор Новосибирского государственного университета.

В докладах были раскрыты интересные и актуальные темы: от парадоксов политической корректности и изменений в области медиадискурса до раскрытия понятия «достоевщина» как компонента идиостиля Ф.М. Достоевского. Очные и дистанционные участники активно обсуждали представленные доклады, задавали вопросы и формировали векторы развития затронутых тем в различных научных парадигмах.

«Речевая коммуникация – это то, что касается всех. Речь является единственным универсальным средством для общения, - говорит об актуальности тематики конференции декан факультета филологии и медиакоммуникаций, профессор Оксана Иссерс. - И в повседневной речи, и в деловой сфере, в бизнес-коммуникациях, в интернете – везде мы сталкиваемся с проблемами понимания и непонимания, с проблемами эффективности речи и неэффективности, с проблемами, связанными с тем, что мы хотим донести свои мысли до других».

Специфика контента и взаимодействие с аудиторией региональных интернет-СМИ и блогеров, особенности современной медиаречи – в центре внимания многих исследователей. Этой тематике посвящен круглый стол, прошедший с участием редакторов и журналистов омских СМИ, блогеров, ученых и студентов.

«В начале 2000-х была дискуссия, станут ли СМИ могильщиками русского языка. Были тогда такие опасения, - вспоминает заведующая кофедрой журналистики и медиалингвистики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, профессор Елена Малышева. - Нет, не станут, потому что наносное уйдет, а язык живой организм, что надо, он оставит. Я с оптимизмом смотрю на эти процессы. Язык СМИ двигается вперед в соответствии с тенденциями развития языка вообще. На него влияют многие факторы: само развитие СМИ, новые технологии. Визуальный контент и его сочетание с тектом, так называемый мультимодальный текст – это то, что сейчас правит. И все наши заявки на конференцию вроде бы про СМИ, но они все посвящены Тик-Току, работе в соцсетях, YouTube-платформам».

Конференция продлится до 30 сентября. Впереди еще несколько дней оживленных научных дискуссий, круглых столов, заседаний секций и лекций в рамках научной школы «Коммуникативная лингвистика», где ведущие ученые России расскажут о современных методах лингвистических исследований и новых направлениях современной