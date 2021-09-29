Омская сирота 4 года не могла получить жилье

Девушка получила квартиру только после вмешательства прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру пришлось обратиться 25-летней омичке. Девушка осталась без родителей в несовершеннолетнем возрасте. Не посчастливилось девушке и унаследовать жилплощадь, поэтому после 18 лет она должна была получить жилье по социальному найму от государства, но добиться этого не смогла. Девушка с 2017 года не могла получить квартиру. В том же году девушка обратилась в суд, который принял решение о выделении жилья. Но до 2021 года никакие меры в этом направлении не принимались.

В дело вмешалась прокуратура. По результатам проверки губернатору Омской области внесено представление об устранении нарушений. Сейчас девушке квартиру выделили.