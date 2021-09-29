В Омской области на реализацию нацпроекта «Культура» выделен почти 1 миллиард

Как сказал Александр Бурков, по реализации национального проекта «Культура» наш регион в передовиках. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На заседании совета глав при губернаторе в омском правительстве подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Культура» в регионе. По данным министра культуры Юрия Трофимова, за три года на развитие данной сферы направлен почти 1 миллиард рублей.

В этом году реализация нацпроекта охватила Омск и все муниципальные районы. Проведен капремонт 20 детских школ искусства и 6 ДК. До конца года отремонтируют еще 12 детских школ искусств и 6 домов культуры. Муромцевский и Одесский районы получили автоклубы. В детские школы продолжат поставки музыкальных инструментов, а в сельских районах и дальше планируют открывать модульные библиотеки.

- Мы по реализации национального проекта «Культура» - одни из передовиков в стране. Такого количества отремонтированных домов культуры нет ни в одном субъекте нашей страны. Такого количества школ искусств, которое мы ремонтируем в этом году, тоже нет ни в одном субъекте. Это хороший результат нашей совместной работы! – подчеркнул Александр Бурков.