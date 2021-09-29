В мэрии Омска объяснили, зачем на свежую разметку на дороге по Жукова уложили асфальт

Разметка не приживается на омских дорогах. Фото: [В]Омске

В Омске продолжается ремонт улицы Жукова, которую восстанавливают комплексно: не только асфальтируют проезжую часть, но и приводят в порядок тротуары.

Однако не все работы проходят гладко. Например, после дождя новые пешеходные дорожки на перекрестке с улицей Маяковского превратились в реки и озера.

После этого мэр распорядилась больше внимания уделять ливневой канализации на этом участке.

И вот очередная непонятная ситуация. Омичи с удивлением заметили, как на свежую дорожную разметку уложили слой асфальта.

В мэрии это уже объяснили:

– На этом участке разметка была нанесена подрядной организацией ООО «АртРемСтрой» за счет собственных средств для обеспечения безопасного перехода пешеходов на период проведения ремонта дороги по улице Маршала Жукова (выполнения подготовительного этапа ремонтных работ). После укладки верхнего слоя асфальтобетона на объекте также будут выполнены работы по нанесению новой дорожной разметки пластиком на всем протяжении улицы Маршала Жукова.