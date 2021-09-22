Делегация Омского ГАУ приняла участие в V Всероссийском слете патриотических клубов и объединений аграрных вузов «Родная земля»

В слете приняли участие 38 вузов России. Омский ГАУ представляла делегация в составе: Елизаветы Осипенко и Дарьи Созоновой(экономический факультет), Ксении Веселовской (землеустроительный факультет), Филиппа Фадина (агротехнологический факультет) и старшего преподавателя кафедры технического сервиса, механики и электротехники факультета технического сервиса в АПК Андрея Ивановича Забудского.

Всероссийский слет «Родная земля» проводился с целью повышения интереса у студентов аграрных вузов к истории России и сохранения памяти о бессмертном подвиге защитников Отечества.

Для участников слета была подготовлена насыщенная программа. В рамках «Родной земли» проведена панельная дискуссия «Драйверы роста сельской молодежи», прошли выставки, посвященные Великой Отечественной войне, прогулочный спектакль с возложением цветов к Вечному огню на площади Павших борцов «Сердце города» и экскурсионный тур на теплоходе. Кроме того, ребята смогли насладиться концертной программой, отражающей самобытную культуру волгоградского региона и патриотический дух его жителей.

Интересным было и то, что на форуме «Стратегические направления развития системы гражданско-патриотического воспитания молодежи» университеты не только поделились своим опытом, но и активно генерировали свежие идеи для развития вузов. Очень понравился нам и захватывающий исторический квест «За Победу!», который прошел в пойме реки Царица.

Но главным экскурсионным событием слета стало посещение историко- мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», ведь наша мечта побывать на знаменитом Мамаевом кургане была осуществлена! Панорама Сталинградской битвы оставила неизгладимый след в наших сердцах…

В последний день слета прошли пленарные заседания и открытие Центра патриотической подготовки. Бесспорно, самым красивым и трогательным мероприятием слета стал «Вальс Победы».

Филипп Фадин: «Я побывал на одном из лучших слетов! Каждый день проходили различные экскурсии по историческим местам, а самой запоминающейся была экскурсия на Мамаев курган. «Родина-мать» восхитила нас своей величественностью!».

Каждому человеку, безусловно, нужно обязательно побывать в Сталинграде-Волгограде, чтобы узнать историю своей страны.