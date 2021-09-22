Омский ГАУ принял участие в ежегодном форуме Альянса Шелкового пути

Участие в форуме Альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шёлкового пути стало традицией для нашего университета. Благодаря участию в форуме в прошлом году, Омский ГАУ приобрел нового партнера в лице Шаньсийского аграрного университета (Китай), с которым были проведены несколько мероприятий.

На пленарном заседании были подведены итоги партнерства членов альянса и приняты новые члены. С приветственным словом от Омского ГАУ выступил проректор по научной работе Новиков Юрий Иванович. Он отметил, что каждая встреча предоставляет нам дополнительные возможности нового сотрудничества и расширяет сферы интернационализации в образовательной и научной среде. Поблагодарил организаторов форума и давних партнеров Омского ГАУ Северо-западный университет сельского и лесного хозяйства за организацию форума.

Начальник отдела международных связей Козлова Оксана Александровна приняла участие в обсуждении докладов, представленных зарубежными университетами. В этом году было представлено 30 докладов.

Для презентации достижений Омского ГАУ на форуме был представлен доклад на тему «Контроль баланса климатически активных газов при производстве сельскохозяйственной продукции в Омской области: исследования, инфраструктура, перспективы рынка», подготовленный группой ученых: заведующей кафедрой экологии, природопользования и биологии, канд. биол. наук, доцентом Нежевляк Ольгой Владимировной, деканом факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования, канд. с-х. наук, доцентом Гоман Натальей Викторовной, проектором по экономике и информатизации, канд.эконом.наук, доцентом Помогаевым Виталием Михайловичем.

Омский ГАУ надеется, что предстоящие научные изыскания вызовут интерес у партнеров и это позволит создать международную коллаборацию по решению глобальных проблем в области изменения климата.