Студентка Омского ГАУ приняла участие в главном фестивале российской молодежи в Крыму

Магистрант землеустроительного факультета, председатель актива СДК Екатерина Зимина стала участником фестиваля молодых деятелей культуры и искусств «Таврида. Арт». Цель фестиваля - это организация площадок для лидеров изменений в креативных индустриях с высоким уровнем концентрации разновозрастных событий и творческих людей. «Таврида.АРТ» объединила большое количество фестивалей: авторской песни, реконструкторский, гастрономический и десятки других.

Участниками фестиваля стали пять тысяч молодых деятелей культуры и искусств в возрасте от 18 до 35 лет со всей России. За четыре дня прошло более 720 мероприятий: кастинги и мастер-классы, ток-шоу со звёздами и гостями фестиваля, лекции спикеров, открытие новых арт-объектов, шоу дронов, показ одежды от молодых российских дизайнеров, фестиваль КВН, ярмарки мастеров, тренировки с мастерами спорта и олимпийскими чемпионами, йога, зарядка и растяжка, рыцарский турнир, каждый вечер концерты от ведущих звёзд российской эстрады и их совместные коллаборации с резидентами Тавриды, в день закрытия фестиваля трехминутный завораживающий салют и ещё много всего.

Екатерина делится своими впечатлениями:

«Спасибо судьбе за возможность попасть на такой фестиваль как Таврида. Арт. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы мою заявку одобрили организаторы. Но цель оправдывает средства! Я хотела попасть на Тавриду ещё в прошлом году, но, к сожалению, из-за пандемии у меня не получилось подать заявку. Но в этом году я не упустила такую возможность. Помню тот день, когда я проснулась и увидела, что моя кандидатура одобрена организаторами, радовалась, как ребёнок. Я подавала заявку по направлению «Танцы», собственно туда и попала. Ещё до поездки со мной связались организаторы одной из площадок и попросили выступить у арт-объекта "Феникс". Естественно, я не смогла отказать, так в чемодане оказались народное платье и туфли. Я думаю, что каждому творческому человеку, который стремится к лучшему и большему хотя бы один раз в жизни нужно побывать на фестивале Таврида. Арт. Арт-кластер «Таврида», спасибо за приём!»

Фестиваль молодых деятелей культуры и искусств «Таврида. Арт» - это уникальная возможность для молодых россиян заявить о себе!