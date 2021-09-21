В Омском ГАУ прошла праздничная акция «Всей семьей выбираем будущее»

Ребята побывали на избирательном участке, который располагается в третьем корпусе университета, познакомились с Председателем избирательной комиссии и смогли наблюдать процесс голосования воочию.

Праздник открыла ректор Омского ГАУ Шумакова Оксана Викторовна, которая рассказала о значении аграрной отрасли и перспективах выпускников нашего университета. Поприветствовали участников праздника проректор по образовательной деятельности С.Ю. Комарова и проректор по научной работе Ю.И. Новиков.

Экскурсию для детей провели проректор по социальной работе и молодежной политике Шмидт Жанна Константиновна и доцент кафедры агроинженерии факультета технического сервиса в АПК Головин Александр Юрьевич.

Жанна Константиновна представила Омский ГАУ - старейший вуз Сибири, рассказав об истории образования университета. Александр Юрьевич провел очень интересную презентацию техники, выставленной в специализированной аудитории, а затем пригласил ребят на робополигон, на котором в миниатюре представлены технологические процессы в агропромышленном комплексе. Дети смогли самостоятельно попробовать кормить животных, посадить картошку и накосить траву.

Ребята с удовольствием приняли активное участие в викторине, посвященной государственной символике, и танцевальном флешмобе вместе с символом университета- крокодилом Гошей.

Завершение праздника было приятным: ребятам вручили сладости, а также подарки- ручки, блокноты, магниты и значки с символикой университета.