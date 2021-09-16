Лучшим студентам Омского ГАУ вручили свидетельства о присвоении звания cтипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк»

Обладателями именных стипендий сегодня стали 15 студентов вуза, которые успешно прошли конкурсный отбор.

С поздравлениями и наилучшими пожеланиями выступила ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова. Она отметила, что вот уже два года студенты, проявившие себя в учебной и научной деятельности, имеют возможность стать именными стипендиатами АО «Россельхозбанк». За это время тринадцати лучшим студентам , успешно прошедшим конкурсный отбор, уже присвоено звание стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк».

Свидетельства о присвоении звания стипендиата АО «Российский сельскохозяйственный банк» на 2021/22 учебный год вручил директор Омского филиала АО «Россельхозбанк» Лев Николаевич Янеев. Он поздравил стипендиатов и отметил, что в организациях агропромышленного комплекса сейчас востребованы специалисты практически во всех областях, не только агрономы, зооинженеры, ветеринары , но в том числе и программисты, финансисты, бухгалтеры. Со словами поздравления выступил и выпускник Омского ГАУ, а в настоящее время начальник отдела по развитию корпоративного канала продаж Омского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Николаевич Кучеренко.

В конкурсе на соискание именной стипендии приняли участие студенты, имеющие высокие баллы в учебе и активно занимающиеся научной деятельностью. Кандидаты подготовили научные проекты на тему: «Влияние специализации на экономику отрасли» и презентацию своих проектов.

Кандидатуры студентов, чьи проекты успешно прошли защиту на университетском и региональном уровнях, были утверждены правлением банка и включены в стипендиальную программу АО «Россельхозбанк».