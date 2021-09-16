Волонтеры Омского ГАУ приняли участие в организации XXXl Сибирского Международного марафона

С 8 по 11 сентября прошла мандатная комиссия марафона, где наши студенты регистрировали марафонцев и выдавали пакеты участников. Два дня ребята подготавливали пакеты, разбирали футболки, готовили слоты участников, а уже 10 и 11 сентября работали на ЭКСПО SIM - 2021 в торговом центре "Мега".

Членами мандатной комиссии стали: Малявская Елизавета, студентка 220 СПО группы Университетского колледжа агробизнеса; Киреева София, студентка 305 группы агротехнологического факультета; Штанов Кирилл, студент 201 группы землеустроительного факультета; Рубцова Вера, студентка 404 группы агротехнологического факультета.

Малявская Елизавета поделилась своим впечатлением о работе на ЭКСПО SIM-2021:

«Я участвовала в организации марафона первый раз, работа в мандатной комиссии мне очень понравилась. Когда меня поставили на коллективные заявки, я испугалась, но благодаря команде, мы справились. Со всеми ребятами мы взаимодействовали и помогали друг другу, работали как единый механизм».

12 сентября прошел XXXl Сибирский Международный марафон. Старт был дан на Соборной площади. Круг составлял 21.1 км, проходя мимо стадиона "Авангард", огибая Фрунзенский и Ленинградский мост, пересекая улицу Ленина и затрагивая Тарские, Тобольские и Иртышские ворота.

Ребята показали ответственный подход к работе, грамотно справились со всеми задачами и проявили свой профессионализм. Тим-лидером службы дистанции и поддержки стала координатор волонтерского центра «Глобус» Киреева София.

Она поделилась своим впечатлением и рассказала про особенности участия:

«Это был мой первый опыт участия в Сибирском Международном марафоне. Ранее я участвовала в организации забегов, входила в состав мандатной комиссии ЗаБег.РФ, была тим-лидером службы дистанции на Цветочном забеге и тим-лидером наградного отдела и службы главного судьи. Но СИМ показал мне спортивные мероприятия с другой стороны. Я получила большой опыт во взаимодействии с людьми и организации волонтеров. У меня была самая многочисленная служба, которая старательно справилась со своей работой. В день проведения марафона была прохладная погода, местами шел дождь, но это не помешало радостным событиям и теплому общению с участниками, организаторами и волонтерами. Я надеюсь, что это мое не последнее подобное мероприятие, много эмоций оставил марафон и я верю, что в следующем году я вновь стану волонтером на Сибирском Международном марафоне».