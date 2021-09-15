Сотрудник Омского ГАУ приняла участие в I Всероссийском форуме работодателей по профориентации молодежи

В работе региональной площадки в г.Курске приняли участие представители аграрных вузов из 10 регионов: Курск, Белгород, Воронеж, Киров, Тверь, Орел, Рязань, Москва, Омск, Брянск, а также ведущие работодатели агробизнеса.

В рамках работы региональной площадки участники обсудили основные форматы взаимодействия образовательных учреждений и работодателей, проблемы профориентационной деятельности, определили основные направления совершенствования работы в этой области. В качестве спикеров выступили: Татаурова Мария Сергеевна, специалист по развитию персонала компании «СибАгро»; Дорошин Артем Алексеевич, ведущий эксперт отдела развития карьеры SUPERJOB; Мышечко Оксана Викторовна, директор по персоналу АО агрохолдинг «Степь»; Риянова Инна Вадимовна, HR-директор ООО «Управляющая компания Дойче АграрГруппе»; Беспалов Евгений Васильевич, ведущий менеджер по работе с кадровым резервом ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг».

Заместитель директора центра профориентации и трудоустройства ФГБОУ ВО Омский ГАУ Степанова Татьяна Юрьевна приняла участие в работе форума, выступив на дискуссионной площадке центров карьеры, работодателей и студентов «Карьерный баттл» в рамках работы круглого стола «Успешные практики центров карьеры вузов», поделилась опытом взаимодействия с работодателями.

Итогом мероприятия стало составление общей резолюции, систематизирующей предложения участников форума.