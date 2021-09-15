Студенты Омского ГАУ присоединились к Всероссийским акциям

В этот же день прошла акция, приуроченная к Всероссийскому дню трезвости.

На территории Омской области акция «Помоги первым!» проводится при поддержке Министерства здравоохранения и Омского государственного медицинского университета. Задачами акции является просвещение населения и актуализация существующих навыков по оказанию первой помощи, профилактика бытового травматизма, формирование ответственного отношения к собственному здоровью.

Волонтеры-медики рассказали о тактике остановки кровотечений, первой помощи при ожогах и обморожениях, а также о методике сердечно-легочной реанимации. Бесспорно, что квалифицированную медицинскую помощь могут оказать лишь медицинские работники. Но нередки ситуации, когда жизнь пострадавшего висит на волоске и всё зависит от того, кто первый прибудет на место происшествия. От неравнодушия, грамотных действий каждого из нас может зависеть жизнь человека.

Студентам объяснили пошаговые действия тех, кто оказался рядом с человеком, которому требуется помощь: – привлечь внимание окружающих, попросить вызвать скорую помощь; – необходимо подойти к пострадавшему в средствах индивидуальной защиты (перчатки, маска), осмотреть и попробовать привести в чувства; – при отсутствии дыхания и мышечного тонуса приступить к комплексу сердечно-легочной реанимации – непрямому массажу сердца.

Участники акции смогли не только прослушать краткий теоретический курс, но и отработать полученные навыки на специальном тренажере-манекене. Также участники акций узнали о правилах здорового образа жизни.

Помимо волонтеров-медиков, на встрече присутствовали старший психолог отделения медико-психологического обеспечения Главного управления МЧС России по Омской области Тюрикова Ю.А. и психолог ОФПС Главного управления МЧС России по Омской области Димова Д.С. Специалисты объяснили студентам, как необходимо вести себя в трудных жизненных ситуациях, как бороться со стрессовыми ситуациями, как помочь другим и уберечь себя.

Приглашенные гости уделили особое внимание вакцинации против коронавирусной инфекции, рассказав о своем опыте вакцинации, о существующих вакцинах, о положительном эффекте вакцинации не только для старшего поколения, но и для молодежи.

Основные выводы встречи:

- вакцинация от Covid-19 и гриппа безопасна;

- вакцинация снижает риск заболевания, госпитализации и смертельных исходов;

- вакцинация снижает риск заболевания и развития осложнений среди здоровых молодых людей и в организованных коллективах;

- рекомендована вакцинация пожилых людей и групп риска.