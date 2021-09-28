В Омске на карантин закрыты 34 школьных класса

В школах закрыли на карантин менее одного процента классов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По последним данным департамента образования в омских школах на карантин закрыто всего 34 класса. Это даже меньше одного процента от общего их числа, всего 0,6%. В детских садах ситуация немного серьезнее, там закрыта 31 группа, но в процентах доля закрытых групп получается больше 1,5%. Правда, по какой причине дети находятся на карантине, не уточняется. Но можно предположить, что большинство из них отправились на карантин из-за ОРВИ, которое активно распространяется в регионе осенью.

Для сравнения в ведомстве приводят данные за прошлый год. В 2020 году в сентябре и октябре были закрыты 35 классов и 87 групп в садиках.

- Департамент образования в ежедневном режиме отслеживает ситуацию по заболеваемости в школах и детских садах. Отметим, что нынешний показатель по количеству заболевших детей не является критичным, - рассказали о текущей ситуации в городе в пресс-службе департамента.