Ипотека от Россельхозбанка теперь доступна омичам на Циан

Чтобы узнать о доступных кредитных программах Россельхозбанка, посетителю сайта ЦИАН.Ипотека достаточно заполнить стандартную анкету. Для дальнейшего оформления заявки клиент переходит в личный кабинет платформы Своё Жильё от РСХБ. Поскольку Россельхозбанк располагает второй по величине филиальной сетью среди российских банков, у клиентов появляется широкий выбор наиболее удобных для них офисных адресов.

Пользователям Циан доступна вся ипотечная линейка РСХБ. В том числе кредиты на жильё на первичном и вторичном рынках (лимит 60 млн рублей, ставка от 7,75%), ипотека на недвижимость в новостройках с господдержкой (лимит 3 млн рублей, ставка от 5,3%), займы на покупку индивидуальных домов, в том числе загородных (лимит 60 млн рублей, ставка от 8%). Кроме того, возможна выдача средств на приобретение городских апартаментов, таунхаусов, коттеджей и земельных участков. Конкретные условия зависят от того, работает ли клиент в бюджетной организации, есть ли у него зарплатная карта, застраховал ли он жизнь и здоровье, а также от размера первоначального взноса, суммы и срока кредита. Подать заявку можно для приобретения объектов недвижимости во всех регионах России.

В настоящее время за счет интеграции с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН на платформе Своё Жильё доступно для выбора более 2 тыс. жилых комплексов на первичном рынке и более 1,5 млн квартир на вторичном рынке. Пользователи платформы Своё Жильё могут выбрать недвижимость среди 2 млн вариантов. На платформе представлена вся продуктовая линейка РСХБ по ипотеке на территории всей страны. По статистике РСХБ, каждая пятая заявка на ипотечный кредит в Россельхозбанке сегодня подается через экосистему Своё Жильё.

«Благодаря развитию технологий и цифровых сервисов, приобретение недвижимости для наших клиентов становится простым и удобным процессом. Количество пользователей экосистемы Своё жильё и базы недвижимости Циан постоянно растёт, а значит, наше сотрудничество поможет рассказать о привлекательных ипотечных предложениях РСХБ как можно большему количеству людей», − отметил директор Омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Циан – технологичная компания, создающая интернет-продукты на рынке недвижимости России. Управляет сайтом cian.ru – одним из крупнейших классифайдов по недвижимости в мире (входит в ТОП-15 по версии Similar Web), а также рядом других интернет-ресурсов по поиску жилья. Офисы компании находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Архангельске, Чеоябинске, Красноярске, Тюмени и Перми.

АО «Россельхобанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015г (бессрочная).

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