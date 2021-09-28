Незаконный мигрант, работавший в омском кафе, зарезал человека

Убийцу приговорили к 8 годам колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Инцидент произошел еще 23 мая в Амурском поселке. 47-летний работник кафе взял нож с кухни, где он работал, и пошел выяснять отношения со своим знакомым. Тот выпивал во дворе заведения в компании приятелей.

Начался конфликт, во время которого работник кафе ударил обидчика ножом в живот. Тот умер в больнице.

Нападавшего задержали и отправили в СИЗО. В ходе следствия выяснилось, что мужчина приехал из одной из бывших советских республик. В нашей стране он находился и работал нелегально, ранее был неоднократно судим за кражи и грабежи.

Мигранта судили за причинение тяжкого вреда человеку, повлекшее смерть, и приговорили к 8 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного СУ СК.