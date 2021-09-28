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Общество28 сентября 2021 13:45

Омский губернатор распорядился проверить целевые траты денег со спецсчетов для капремонта

Глава региона уверен: нужно контролировать не только исполнение договоров с подрядчиками, но и сами условия конкурсных процедур
Источник:kp.ru
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Омский губернатор распорядился проверить целевые траты денег со спецсчетов для капремонта.

Омский губернатор распорядился проверить целевые траты денег со спецсчетов для капремонта.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В омском правительстве на комиссии по координации противодействия коррупции обсудили, как обезопасить сферу капремонта от правонарушений. Отсутствие должного контроля повлияло на то, что неприятных фактов в прошлые годы избежать не удалось. О том, что делается для изменения этой системы губернатору доложили министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак и и.о. начальника Госжилинспекции Олег Подгурский.

- Нужно контролировать не только исполнение договоров с подрядчиками, но и сами условия конкурсных процедур, - подчеркнул Александр Бурков и поручил сделать анализ условий проведения конкурсов и дать готовые решения для устранения возможных коррупционных нарушений.

Нередко средства, предназначенные на ремонт инженерных узлов дома, УК направляют на благоустройства дворов.

Нередко средства, предназначенные на ремонт инженерных узлов дома, УК направляют на благоустройства дворов.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Всего же в регионе 8062 многоэтажных дома. Собственники по своему усмотрению выбирают форму сбора взносов на капремонт - через, так называемый, общий котел или специальный счет. На сегодняшний день объединениями собственников жилья открыто 1682 спецсчёта, но подконтрольны они не им, а управляющим компаниям. При этом на заседании привели примеры, когда обслуживающие организации направляли накопленные деньги на благоустройство дворов вместо капремонта.

Такие траты, по мнению губернатора, опустошают счета и не соответствуют самой идее программы. А задача капремонта - устранение неисправностей конструкций, систем инженерного оборудования, поддержание в функциональном состоянии внутридомовых сетей, приборов учета, крыш и фундамента. Александр Бурков распорядился проверить целевое назначение трат денег со специальных счетов жителей.

- Мы сейчас рассматриваем болевой вопрос для населения. Это – работа управляющих компаний, проведение Фондом работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Наибольшее количество жалоб идёт как раз по этой сфере, - отметил Александр Бурков. - И недаром рассматриваем вопросы именно коррупционной составляющей, такой факт следственными органами подтверждён, и даже есть возбуждённые уголовные дела. Поэтому здесь нужно задуматься обоим руководителям, и эту работу по наведению порядка активизировать. Прокуратура вам подтвердила готовность содействовать в ваших начинаниях. Плохое социальное самочувствие у граждан – это, как раз, сфера ЖКХ. Здесь порядок надо наводить. Отопительный сезон идёт с массовыми обращениями граждан, и это вызвано, в том числе, работой управляющих компаний. Сезон начинается – дома не подготовлены: опрессовки и прочистки систем отопления тоже нет. А доложили – всё готово. Только люди-то все видят, они же на себе чувствуют, по температурному режиму в своих квартирах – что и насколько готово.