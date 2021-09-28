Омский губернатор распорядился проверить целевые траты денег со спецсчетов для капремонта. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В омском правительстве на комиссии по координации противодействия коррупции обсудили, как обезопасить сферу капремонта от правонарушений. Отсутствие должного контроля повлияло на то, что неприятных фактов в прошлые годы избежать не удалось. О том, что делается для изменения этой системы губернатору доложили министр энергетики и ЖКХ Антон Гаак и и.о. начальника Госжилинспекции Олег Подгурский.

- Нужно контролировать не только исполнение договоров с подрядчиками, но и сами условия конкурсных процедур, - подчеркнул Александр Бурков и поручил сделать анализ условий проведения конкурсов и дать готовые решения для устранения возможных коррупционных нарушений.

Нередко средства, предназначенные на ремонт инженерных узлов дома, УК направляют на благоустройства дворов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Всего же в регионе 8062 многоэтажных дома. Собственники по своему усмотрению выбирают форму сбора взносов на капремонт - через, так называемый, общий котел или специальный счет. На сегодняшний день объединениями собственников жилья открыто 1682 спецсчёта, но подконтрольны они не им, а управляющим компаниям. При этом на заседании привели примеры, когда обслуживающие организации направляли накопленные деньги на благоустройство дворов вместо капремонта.

Такие траты, по мнению губернатора, опустошают счета и не соответствуют самой идее программы. А задача капремонта - устранение неисправностей конструкций, систем инженерного оборудования, поддержание в функциональном состоянии внутридомовых сетей, приборов учета, крыш и фундамента. Александр Бурков распорядился проверить целевое назначение трат денег со специальных счетов жителей.

- Мы сейчас рассматриваем болевой вопрос для населения. Это – работа управляющих компаний, проведение Фондом работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Наибольшее количество жалоб идёт как раз по этой сфере, - отметил Александр Бурков. - И недаром рассматриваем вопросы именно коррупционной составляющей, такой факт следственными органами подтверждён, и даже есть возбуждённые уголовные дела. Поэтому здесь нужно задуматься обоим руководителям, и эту работу по наведению порядка активизировать. Прокуратура вам подтвердила готовность содействовать в ваших начинаниях. Плохое социальное самочувствие у граждан – это, как раз, сфера ЖКХ. Здесь порядок надо наводить. Отопительный сезон идёт с массовыми обращениями граждан, и это вызвано, в том числе, работой управляющих компаний. Сезон начинается – дома не подготовлены: опрессовки и прочистки систем отопления тоже нет. А доложили – всё готово. Только люди-то все видят, они же на себе чувствуют, по температурному режиму в своих квартирах – что и насколько готово.