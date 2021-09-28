На Левобережье в Омске в тройной аварии пострадали 4 человека

В аварии пострадали 4 человека, и еще один погиб. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Сегодня, 28 сентября в Омске на Левом берегу произошла серьезная авария, которая стоила жизни одному из пассажиров.

Сообщение о столкновении поступило в Госавтоинспекцию около 12:40. На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что сначала столкнулись ВАЗ-21074 и «Хонда Аккорд». 20-летний омич на отечественном автомобиле ехал в сторону Чукреевки и на пересечении Исилькульского тракта с Бульваром Архитекторов допустил столкновение. От удара отечественный автомобиль выбросило с дороги в кювет, а иномарка столкнулась с грузовой Газелью.

ВАЗ буквально превратился в груду металла. Один из пассажиров погиб, а остальные люди из этой машины попали в больницу. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

По информации Госавтоинспекции, в аварии погиб один пассажир ВАЗа, водитель и два пассажира, а также пассажир «Хонды» попали в больницу. По факту ДТП проводится проверка, после которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.