На откачку воды из омского метро выделили 4 миллиона

В законсервированных тоннелях недостроенного метро скапливается вода. Ее необходимо откачать, чтобы избежать обрушения. Фото: Александр ГЛУЗ

В Омске снова вернулись к вопросу содержания законсервированных тоннелей метро. Там скопилась вода. Если она замерзнет, то конструкции тоннелей могут разрушиться, а это по некоторым прогнозам, чревато большими финансовыми потерями. Последствия приблизительно оценивали в 100 миллионов.

На сайте госзакупок сообщается, что этим займется компания «Термона Сибирь Сервис Монтаж». Они уже выполняли подобные работы в прошлом. Контракт заключили от имени управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. Сейчас за два месяца подрядчик должен откачать воду с перегонов между станциями «Библиотека им. Пушкина» и «Заречная», «Заречная» и «Кристалл». За такие работы готовы заплатить почти 4 миллиона рублей.