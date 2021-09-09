Студенты Омского ГАУ зарядились энергией утра

Утренняя зарядка очень полезна для нашего организма. После пробуждения у людей утром, как правило, подавленное настроение, а скорость реакции, умственная и физическая работоспособность низкая. Если утром сделать зарядку, то желание поспать пропадает сразу!

Важно понимать, что мы это делаем для улучшения своего здоровья, а значит и выделить время МОЖНО! И это доказали студенты и сотрудники Омского ГАУ. Наиболее активно проявили себя первокурсники факультетов: землеустроительного, ТС в АПК и факультет агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования.