Студенты Омского ГАУ смогут принять участие во Всероссийской переписи населения

Накануне Дня знаний заместитель руководителя Омскстата Наталья Данииловна Фокина встретилась с педагогическим коллективом Омского ГАУ и рассказала о предстоящей Всероссийской переписи населения.

Согласно новым утвержденным срокам, в Омской области она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Эта будет первая цифровая перепись в истории России.

Самостоятельно заполнить переписные листы можно будет с 15 октября по 8 ноября на портале Госуслуг и показать код прохождения переписчику. Также можно пройти перепись в офисе МФЦ в любой день периода. Переписчики будут работать на участках с 18 октября по 14 ноября.

Добровольным помощником первой цифровой переписи населения может стать любой житель России. Добровольцы будут консультировать респондентов о способах прохождения переписи, отвечать на общие вопросы и помогать на переписных участках.

Для волонтеров будет организовано обучение, а на время работы обеспечат питанием и средствами индивидуальной защиты.

Записаться в волонтеры переписи можно до 15 сентября 2021 года. Регистрируйтесь на сайте перепись2020.добро.рф.

Граждане России, желающие участвовать в Переписи-2021 в качестве переписчика, будут трудоустроены за вознаграждение в размере 18 000 рублей (включая НДФЛ 13%) по договору ГПХ.