Беременную с ковидом из Тевриза санавиацией доставили в Омск

В воздухе пациентка находилась под присмотром врачей. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения по омской области

Люди продолжают заражаться ковидом не только в Омске, но и в Омской области. Один из критических случаев произошел в Тевризском районе. Коронавирусом там заболела беременная женщина. Когда ее состояние стало ухудшаться, стало очевидно, что ее необходимо транспортировать в омскую больницу.

Везти женщину по земле было невозможно, поэтому для транспортировки из отдаленного района использовали санавиацию, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения.

- Оперативно был проведен дополнительный инструктаж для летного и технического персонала, заготовлены средства индивидуальной защиты, обеспечена дезинфекция воздушного судна после выполнения полета, - отметили в ведомстве.

В городе женщину встретила карета скорой помощи, ее сразу доставили в больницу и приступили к лечению. Сейчас медики дают положительный прогноз, здоровью женщины и ее ребенка ничего не угрожает.