Фирменная аудитория МТЗ открылась в Омском аграрном университете

Фирменная аудитория энергонасыщенной техники представляет собой двухъярусный класс. Здесь есть зона с учебными стендами по ремонту оборудования, мастерская для ремонта двигателей и ходовой части, шиномонтажное помещение, склад хранения оборудования и запасных частей, а также учебный класс, преподавательская и методический кабинет.

Губернатор Омской области Александр Леонидович Бурков принял участие в открытии на базе Омского государственного аграрного университета фирменной аудитории Минского тракторного завода. План мероприятий до 2023 года по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписан с обеих сторон в начале текущего года. Одним из шагов по исполнению совместного плана стал проект развития материально-технической базы ведущего отраслевого вуза Омской области.

- Для Омской области Республика Беларусь является основным внешнеторговым партнером, и большой объем в товарообороте как раз составляет техника, произведённая в Белоруссии, в том числе Минским тракторным заводом. Этот союз нашего аграрного университета и Минского тракторного завода позволил создать за счёт средств белорусского предприятия учебный класс совершенно другого уровня, начиная с моторной части и заканчивая колёсной частью машин. Самое главное, есть в наличии готовая техника, которую можно разобрать-собрать и эксплуатировать. Важно, что в этом классе применяются элементы цифровизации, которые сегодня в аграрном секторе очень широко стали использоваться. Аудитория позволяет готовить специалистов высокого уровня, начиная с мастеров по обслуживанию техники и заканчивая трактористами, которые будут эксплуатировать и, самое главное, будут самостоятельно принимать решения, какой программный продукт применить, с чего начинать обработку земли или уборку улиц, - отметил губернатор.

Почетными гостями мероприятия стали: заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Васильевна Дернова, министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Валентинович Дрофа, заместитель генерального директора по маркетингу ОАО "Минский тракторный завод" Михаил Сергеевич Кадников, генеральный директор ОАО "Торговый дом МТЗ- Сибирь" Дмитрий Сергеевич Белайц.

За плодотворное сотрудничество и вклад в развитие агропромышленного комплекса региона благодарственным письмом губернатора Омской области поощрен Михаил Сергеевич Кадников, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Минский тракторный завод».

«Огромная благодарность от нашего руководителя и нашей команды за возможность здесь присутствовать и открыть эту аудиторию. Мы очень активно занимаемся сближением производства с наукой, с учебными заведениями. Сейчас очень важно дать возможность молодёжи учиться новой технике, которая постоянно совершенствуется, чтобы максимально использовать её технический ресурс в полях, в работе». Он вручил памятный подарок главе региона, а также благодарственные письма и подарки другим почетным гостям.

Ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова отметила, что вуз получил в своё распоряжение новую аудиторию мирового уровня, которая позволит значительно повысить качество подготовки инженерных кадров, а самое главное – повысить престижность инженерной профессии.Новая аудитория состоит из нескольких локаций для формирования инженерных компетенций: блок теоретической подготовки, лаборатория, мастерская.

«Студенты смогут руками работать с различным инструментом, агрегатами, узлами и получать практические навыки. Имея такую аудиторию, наши студенты смогут формировать все эти компетенции, знания и навыки. Кроме того, данная аудитория оснащена всем необходимым, чтобы мы могли в режиме онлайн работать с ведущими экспертами в области инженерии из других вузов, городов и МТЗ. В этой аудитории будет обучаться практически 1000 студентов высшего образования и более 300 студентов среднего профессионального образования», - подчеркнула руководитель аграрного вуза.

Минский тракторный завод передал безвозмездно в распоряжение Петропавловского детского дома современный компактный трактор. Ключи от машины вручили Валентине Александровне Поповой, директору детского дома, в котором воспитывается 80 детей. Несколько ребят присутствовали на церемонии открытия аудитории и получили от почетных гостей запоминающиеся подарки.

Завершилась церемония открытия аудитории светомузыкальным шоу.

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