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Общество28 сентября 2021 11:46

Омскую мэрию обязали срочно расселить аварийный дом

До расселения по очереди еще два года, но жить в доме уже невозможно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске на два года раньше запланированного срока расселят аварийный дом.

В Омске на два года раньше запланированного срока расселят аварийный дом.

Почти в безвыходной ситуации оказались жители дома №180 по улице 20 лет РККА. Дом давно признали аварийным и включили в программу расселения, но произойти это должно было до 31 декабря 2024 года. Вот только жить в доме еще два года омичи уже не могли.

Этой проблемой заинтересовалась прокуратура. Совместно со специалистами Госжилинспекции провели проверку, в ходе которой выявили разрушения из-за которых дом необходимо расселить в кратчайшие сроки. С этими результатами прокуратура обратилась в Центральный районный суд. Там назначили судебную строительную экспертизу, которая подтвердила данные проверки.

После рассмотрения суд встал на сторону прокуратуры и обязал администрацию Омска расселить жильцов аварийного дома в ближайшее время. Судебный акт вступил в законную силу, а за его исполнением следят в прокуратуре.