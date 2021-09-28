Райффайзенбанк: россияне ценят удобство банковских приложений выше эстетической привлекательности

Согласно данным онлайн-опроса, проведенного Райффайзенбанком, 10% россиян отказываются от использования мобильного банка. Каждый четвертый (26%) делает это потому, что не умеет им пользоваться или боится допустить ошибку, предпочитая доверять решение финансовых вопросов специалистам. Среди пользователей мобильных банков 6% признались, что им приходилось менять банк из-за того, что приложение было недостаточно удобным.

Лишь 10% пользователей считают внешнюю привлекательность банковских приложений – красивую цветовую гамму, оригинальное оформление – ключевым фактором выбора. Для остальных 90% опрошенных в первую очередь важны простота использования и надежность. При этом треть из них (27%) не обращают никакого внимания на эстетические характеристики, а 63% считают привлекательное оформление приятным, но лишь дополнительным плюсом. Участниками опроса стали более 800 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 70 лет. Пользователями мобильных банков являются 90% опрошенных.

30 сентября Райффайзенбанк проведет онлайн-конференцию про дизайн в финтехе Fintech Design Conf. Спикеры Райффайзенбанка, а также банков и финтех-компаний Klarna, АК БАРС, ВТБ, МТС Банк, Тинькофф, Росбанк и агентства ANGRY и ONY расскажут о трендах в дизайне цифровых продуктов, своих актуальных проектах и трендах. Чтобы получить доступ к трансляции, нужно зарегистрироваться на сайте: fintechdesign.ru.