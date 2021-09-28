79 омичей попали в больницу с ковидом за сутки

Ковид в Омской области продолжает активно распространяться. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным Роспотребнадзора, высокий уровень заражаемости коронавирусом продолжает оставаться в Омской области уже 13 недель подряд. Все это время показатели примерно одинаковые, около 360-370 заразившихся в сутки. Это подтверждают и данные минздрава.

За последние сутки заразились ковидом 362 омича, лечатся дома 283 из них, а в больницу попали 79 человек. За все время наблюдений в Омской области ковидом заболели уже 83 739 человек.

Выздоровели 64 016 омичей за все время пандемии, а за прошедшие сутки выписались 463 человека.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. За сутки умерли 9 человек от ковида, а за все время наблюдений 2 213.

В прививочной компании поучаствовали уже 619 543 человека, полностью вакцинированы 534 913 из них, но этого, по данным Роспотребнадзора недостаточно, чтобы заболеваемость пошла на спад.