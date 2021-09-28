Чаще всего ковидом в Омске болеют врачи и учителя

В последнюю неделю наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом среди медиков и учителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске подвели последние итоги по мониторингу за эпидемиологической обстановкой. Специалисты Роспотребнадзора замечают, что заболеваемость остается стабильно высокой уже 13 недель подряд. Среди населения самыми болеющими стали люди в возрасте от 50 до 60 лет, среди них фиксируют по 169 заразившихся на 100 тысяч населения. Чуть меньше случаев, 142, фиксируют среди возрастной группы от 30 до 49 лет.

Что касается профессий, то за последнюю неделю заболеваемость существенно выросла среди врачей, в 2,6 раза, и среди учителей, в 2 раза. Также из-за начала учебного года и большой социальной активности, в 1,5 раза чаще стали болеть школьники и в 1,8 раза чаще ковид диагностируют у студентов, от метили представители Роспотребнадзора. Более подробную информацию о коронавирусе в регионе читайте в нашем материале.