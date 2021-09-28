Омские подрядчики подделали подписи жильцов, чтобы увеличить сроки капремонта

Жильцы дома удивились, когда узнали, что проголосовали за продление сроков капремонта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В махинациях с подделкой подписей разбирались в прокуратуре Большеречинского района Омской области. Установили, что в октябре 2020 года договор на капремонт дома в Большеречье заключили между ООО «СтройТехИнвест» и компанией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Договор предусматривал, что перенос сроков ремонта возможен только с согласия собственников жилья. Подрядчики задержались с ремонтом, но собрание жильцов решили не проводить, а просто подделали необходимое количество подписей и предоставили поддельные документы, на основании которых изменили сроки. В ходе разбирательств жильцы дома рассказали, что никакого собрания не проводили, а подписи на документе никому из них не принадлежат.

Чтобы устранить нарушения представления внесли директору фирмы-заказчика ООО «СтройТехИнвест», а также материалы проверки направили в полицию для оценки действий должностных лиц, уточнили в прокуратуре.