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Общество28 сентября 2021 10:09

Омские подрядчики подделали подписи жильцов, чтобы увеличить сроки капремонта

Они не успевали выполнить работы, а продлить сроки можно было только с согласия жильцов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Жильцы дома удивились, когда узнали, что проголосовали за продление сроков капремонта.

Жильцы дома удивились, когда узнали, что проголосовали за продление сроков капремонта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В махинациях с подделкой подписей разбирались в прокуратуре Большеречинского района Омской области. Установили, что в октябре 2020 года договор на капремонт дома в Большеречье заключили между ООО «СтройТехИнвест» и компанией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Договор предусматривал, что перенос сроков ремонта возможен только с согласия собственников жилья. Подрядчики задержались с ремонтом, но собрание жильцов решили не проводить, а просто подделали необходимое количество подписей и предоставили поддельные документы, на основании которых изменили сроки. В ходе разбирательств жильцы дома рассказали, что никакого собрания не проводили, а подписи на документе никому из них не принадлежат.

Чтобы устранить нарушения представления внесли директору фирмы-заказчика ООО «СтройТехИнвест», а также материалы проверки направили в полицию для оценки действий должностных лиц, уточнили в прокуратуре.