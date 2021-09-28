Омский ЦИСС объявил электронную регистрацию участников юбилейного форума ИННОСИБ-2021

Х Международный форум социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ пройдет в Омске 21-23 октября. События ключевого дня Форума 22 октября будут разворачиваться в региональном Конгресс-холле. Гости смогут ознакомиться с выставкой проектов и изделий мастеров и лидеров гражданских инициатив, принять участие в бирже контактов и работе интерактивных площадок, побывать на Дне Тарского района, в ходе круглых столов и панельных дискуссий обсудить вопросы продвижения социального бизнеса, оценить инновационные практики в кейс-зоне и поделиться своими впечатлениями в медиа-центре.

На пленарном заседании, которое начнется в большом зале четвертого этажа в 10.15 делегаты Форума вместе с представителями власти и ведущими экспертами обсудят главную тему: «Национальные темы развития России – новые вызовы и возможности». После обеда будут работать экспертный клуб и гостиная менторов, продолжатся встречи на тематических площадках. Итоговое пленарное заседание и церемония награждения победителей регионального конкурса на лучший социальный проект запланированы на 16.20.

«Несмотря на то, что все мероприятия Деловой программы будут транслироваться в Интернете, в работе юбилейного форума за три дня примут очное участие не менее тысячи человек. В условиях карантинных ограничений необходимо развести по площадкам людские потоки, обеспечить соблюдение санитарных норм, предусмотреть количество медицинских масок, пресс-пакетов и всего необходимого для работы гостей. С этой целью мы решили провести заблаговременную электронную регистрацию», - пояснила руководитель Центра инноваций социальной сферы и бессменный организатор Форума Ирина Сербина.

Зарегистрироваться для участия в мероприятиях ключевого дня Форума можно по ссылке.