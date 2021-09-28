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Общество28 сентября 2021 7:48

В Омске привито от ковида всего 31% взрослого населения

Достичь коллективного иммунитета вовремя не удалось
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске не достигли необходимого порога коллективного иммунитета.

В Омске не достигли необходимого порога коллективного иммунитета.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Уже долгое время заболеваемость держится на довольно высоком уровне, почти каждый день фиксируют около 400 новых заболевших ежедневно. И по прогнозам омского Роспотребнадзора снижаться не будет.

- Необходимого порога коллективного иммунитета мы не достигли. До 1 сентября мы должны были привить 50% взрослого населения, а на сегодняшний день привили всего 31%, - отметила на пресс-конференции начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова. – Поэтому заболеваемость падать не будет.