В Омске привито от ковида всего 31% взрослого населения

В Омске не достигли необходимого порога коллективного иммунитета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске ситуация с коронавирусом продолжает оставаться напряженной. Уже долгое время заболеваемость держится на довольно высоком уровне, почти каждый день фиксируют около 400 новых заболевших ежедневно. И по прогнозам омского Роспотребнадзора снижаться не будет.

- Необходимого порога коллективного иммунитета мы не достигли. До 1 сентября мы должны были привить 50% взрослого населения, а на сегодняшний день привили всего 31%, - отметила на пресс-конференции начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова. – Поэтому заболеваемость падать не будет.