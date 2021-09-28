В Омске все дома подключили к отоплению

Тепло поступило во все дома омичей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официально отопительный сезон начался в Омске 16 сентября. Тогда мэр города подписала соответствующий указ. Сначала начали подключать отопление в социальных учреждениях, и довольно скоро очередь дошла до жилых домов. Уже на прошлой неделе батареи во многих домах стали теплыми, но были и те, кто жаловался на холод. К концу недели мэрия сообщала, что подключила к отоплению 97% омских домов. Оставалось устранить три крупные аварии, чтобы подключить остальных абонентов. Сегодня, 28 сентября, в мэрии сообщили, что закончили подключение, и тепло поступило во все дома и социальные учреждения Омска.

- Система центрального отопления в Омске устроена так, что ее запуск — процесс постепенный. После открытия задвижек на ТЭЦ и котельных, тепло доходит до потребителей в течение нескольких дней. Из-за высокого подаваемого давления на некоторых теплосетях образовались новые повреждения, которые были оперативно устранены ресурсоснабжающими организациями, - отметил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Владимир Шнипко.

Омичам напоминают, что если в квартире все еще холодно, обращаться нужно в управляющую компанию, так как именно они отвечают за внутридомовые коммуникации.