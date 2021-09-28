Оксана Фадина - перед отставкой: Новый мэр Омска должен быть не новичком

Оксана Фадина получила удостоверение депутата Госдумы. Фото: «Омск-информ»

Накануне, 27 сентября, Оксана Фадина получила удостоверение депутата Госдумы. А в среду, 29-го, она обратится к депутатам горсовета с заявлением об отставке с поста мэра.

– Начиная от котенка, который залез на дерево, вплоть до проблем с отопительным сезоном – надо помогать жителям. Вплоть до того, чтобы пройти до домам, постучать и проверить, – цитирует Фадину «12 канал».

Также Оксана Николаевна отметила, что у нее уже намечен план действий в Госдуме, и высказала свое мнение о том, каким должен быть преемник на посту главы Омска:

– Груз ответственности я чувствую с 2017 года, когда зашла на город с хроническими проблемами. Самое главное, что новый мэр должен быть не новичком. Он должен иметь правильный актив, образование. Быть громким и ярким – это одно. Но жители потом спросят, что он сделал.