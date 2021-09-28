Омич ограбил магазин в подмосковной Балашихе

Омича задержали и завели дело, но скоро отпустили под подписку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подмосковном городе Балашиха наслышаны об омичах. Ещё бы, там на ледовой арене уже не первый год играет омский хоккейный клуб "Авангард". Но в этот раз новость с хоккеем не связана.

В полицию обратился представитель магазина, который находится на шоссе Энтузиастов. Он сообщил, что из зала пропали продукты на сумму 8 тысяч рублей. Полицейские приступили к поискам и довольно быстро нашли виновника. Им оказался 43-летний омич. На него завели уголовное дело за кражу, но отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Для чего омич приехал в Балашиху не уточняется. Но, если все же на игры "Авангарда", то у него ещё есть шанс их посетить.