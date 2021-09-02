Омская область стала частью масштабного федерального проекта, охватившего 27 регионов страны. В процессе обучения фермеры приобретут новые знания и опыт, которые позволят запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень. «Школа фермера» объединяет возможности и ресурсы министерств, регионов, вузов, крупного бизнеса и фермеров.

Открытие «Школы фермера» прошло в формате телемоста. В мероприятии приняли участие: председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Павлович Листов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Николаевна Лут, председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Александрович Бабаев, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Владимир Николаевич Плотников.

От Омского региона в мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Омской области, министр образования Татьяна Васильевна Дернова, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Валентинович Дрофа, директор Омского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Лев Николаевич Янеев и ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова.

Это уже третья волна проекта, она охватила уже более 800 учеников и 27 регионов-участников. В Омской области по результатам предварительного этапа конкурсный отбор прошли 30 слушателей. Начинающие и имеющие опыт фермеры пройдут бесплатный курс по разным направлениям деятельности с учетом выбранной специализации: «Адаптивное растениеводство» или «Молочное скотоводство». Сертификаты на бесплатное обучение предоставлены Россельхозбанком, который полностью финансирует образовательный проект.

С приветственным словом обратился ко всем участникам председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Павлович Листов, отметив, "каждый выпускник Школы может ощутить, как это реально быть фермером. В конце курса обучения студенты готовят бизнес-планы с расчетом потенциальных рисков, доходности и инвестиций. Фактически Школа фермера - это бизнес-университет". Поприветствовала также всех участников мероприятия заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Николаевна Лут.

От Омского региона с приветственным словом обратилась заместитель Председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Васильевна Дернова, которая поблагодарила Минсельхоз России за предоставленную возможность региону принять участие в масштабном федеральном проекте «Школа фермера»: "Это важный для нас проект, мы - аграрный регион, фермерство и создание условий для поддержки данного направления - очень важная для нас задача, которую мы теперь будем решать, я надеюсь, еще более эффективно. Данный проект будет нам помогать решать социальную задачу - развитие предпринимательства и кадрового потенциала агропромышленного комплекса на селе. Конечно, без поддержки нацеленного на долгосрочное сотрудничество надежного партнера невозможно реализовать никакой проект, тем более такой масштабный как «Школа фермера».

В ходе телемоста успехами поделились начинающие и уже успешные фермеры, ставшие участниками федерального проекта «Школа фермера» из Чувашской республики, Московской, Рязанской, Белгородской и Омской областей.

Участница проекта «Школа фермера» из Крутинского района Омской области Елена Александровна Ильина рассказала, как она решила заниматься сельским хозяйством и стать фермером. Елена уже 6 лет занимается молочным животноводством, хотя закончила ОмГТУ по специальности "Автоматизация технических процессов". "Когда я услышала о проекте «Школа фермера» Россельхозбанка, сразу загорелась желанием стать учеником. Считаю, что такие образовательные проекты - это отличный способ стать лучше, получить новые знания от экспертов в аграрной сфере. Что немаловажно, кроме знаний - это и возможность получить финансовую поддержку для развития бизнеса. В общем, этот проект учитывает всё, что нужно фермеру, чтобы стать успешным. Буду прикладывать все усилия, чтобы стать лучшим участником этого проекта и победить. Очень хочется построить современную ферму на 100 голов племенного молочного дойного стада".

Подводя итоги встречи, ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова отметила: "Омский ГАУ разработал уникальную образовательную программу, включающую получение и теоретических знаний, и практических навыков. Преподаватели и эксперты высшего класса будут развивать у слушателей школы финансово-правовую грамотность, обучать современным агротехнологиям, а также эффективным инструментам повышения уровня рентабельности".

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