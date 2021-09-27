В Омске мужчину чуть не убили из-за бутылки коньяка

Нападавшего задержали через три часа после случившегося. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инцидент произошел в Ленинском округе. Местный слесарь выпивал с коллегой по цеху. Потом познакомился с компанией на улице и продолжил пить с ними. Для поддержания разговора он пообещал угостить новых приятелей коньяком, но не сдержал слова.

Один из мужчин так огорчился, что избил обманщика до полусмерти. Несмотря на тяжкие травмы, потерпевший самостоятельно сумел обратиться за помощью к медикам. В больнице у него диагностировали травмы головы и легкого, а также переломы ребер.

Подозреваемого в избиении человека задержали буквально через три часа. Им оказался 30-летний житель Омска. Ранее у него не было проблем с законом.

– Работая над раскрытием этого преступления, полицейские выявили еще один факт причинения телесных повреждений в том же магазине, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – С ушибленной раной головы в больницу поступил второй слесарь, которого также избил мужчина из новой компании. Оперативники установили его личность. 27-летний омич в отличие от ранее задержанного фигуранта оказался судим.

По первому факту за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. По второму – пока проводится проверка.