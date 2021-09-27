Омский мусор собранный на Чистых играх регоператор отправил на переработку

В парке Зеленый остров собралось более сотни омичей: ученики, студенты, служащие, пенсионеры. Разбившись на команды, они разгадывали загадки и искали артефакты – необычные предметы, выброшенные в общественных местах. Баллы участникам начисляли в зависимости от вида мусора: стекла, пластика, металлолома. За два часа омичи собрали примерно 1,5 тонны отходов. Больше всего было найдено пустых пластиковых бутылок.

Весь собранный на эко субботнике мусор региональный оператор отправил на заводы по обработке отходов, после сортировки он превратится в полезное вторсырье, из которого переработчики сделают товары домашнего обихода: ведра, тазы, лейки и т.д.

Кроме того, сотрудники регоператора приняли непосредственнее участие в экологическом квесте.

«Компания регионального оператора поддерживает инициативы, направленные на сохранение окружающей среды и решение экологических проблем в регионе. Более того, сотрудники компании принимают участие в экосубботнике, потому что мы уверены – только личной инициативой в таких важных проектах мы сможем воспитать бережное отношение к природе и чувство ответственности за ее сохранение», - уверен гендиректор ООО «Магнит» Карен Егоян.