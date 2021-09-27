Омича задержали с 400 таблетками наркотиков

Омского наркокурьера поймали после визита к закладке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске задержали еще одного наркокурьера с крупной партией наркотиков. В ходе оперативных действий сразу после визита к оптовой закладке задержали 26-летнего омича. Как уточнили в пресс-службе полиции, при досмотре во время задержания у омича нашли 400 таблеток МДМА, в тайник он уже успел заложить 206,87 граммов амфетамина и 5,5 граммов «соли».

Омич сам признался, что осознавал, что будет делать во время устройства на работу. В его обязанности входило забирать оптовые партии наркотиков из закладок, контактировать с другими курьерами и сбывать наркотики покупателям. Дома у него нашли телефон, с помощью которого он связывался с покупателями, а также карты, на которые поступали деньги.

На омича завели сразу три уголовных дело. Одно из них по статье за незаконный сбыт, пересылку или производство наркотиков и два за покушение на сбыт наркотиков. Расследование продолжается, выясняется был ли причастен задержанный к другим подобным эпизодам.