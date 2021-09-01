В Омском ГАУ отпраздновали День знаний

На клубной площади Студенческого дворца культуры собрались первокурсники и их родители, руководство вуза и профессорско-преподавательский состав.

Поздравить первокурсников пришли почетные гости: Николай Валентинович Дрофа, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области; Дмитрий Александрович Голованов, директор Омского экспериментального завода, председатель агропромышленного союза Омской области, выпускник Омского ГАУ.

Открыла торжественную линейку Оксана Викторовна Шумакова, ректор Омского ГАУ, доктор экономических наук, профессор. Она поздравила первокурсников с Днем знаний, отметив:

«Вы сделали первый самостоятельный шаг, определившись профессионально. Первый учебный год – самый важный и ответственный, как он пройдет, от этого зависит ваше дальнейшее развитие. Принимайте самое активное участие в общественных объединениях нашего университета, пользуйтесь всем тем, что может дать вам вуз. Наращивайте свои культурные и личностные компетенции!

Министр сельского хозяйства и продовольствия подчеркнул, что те знания, которые студенты получат в университете, пригодятся на практике.

«Преподавательский состав университета имеет огромный опыт, Омский ГАУ - один из лучших аграрных вузов России. Реализация вас как студентов, затем как производственников, необходима нашему региону».

Стало доброй традицией на торжественной линейке вспоминать самые значительные события учебного года в научной, образовательной и общественной сферах.

Далее студентам-первокурсникам были представлены деканы факультетов, директора институтов, проректоры, которые на протяжении всей учебной деятельности будут помогать обучающимся в решении самых разных вопросов, делиться знаниями и опытом. От лица деканов ребят поздравила с праздником и пожелала всего самого наилучшего декан землеустроительного факультета Ольга Николаевна Долматова.

Еще одна из традиций торжественной линейки - вручение студенческого билета первокурснику, набравшему наибольшее количество баллов при поступлении. Ею стала студентка факультета ветеринарной медицины, выпускница лицея №66 г. Омска Мария Дворниченко. Ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова вручила ей первый студенческий билет.

По уже сложившейся традиции зажгли Чашу знаний и поздравили студентов с началом учебного года проректор по образовательной деятельности Светлана Юриевна Комарова и почетный гость линейки Дмитрий Александрович Голованов.

Под красочное выступление творческих коллективов Студенческого дворца культуры завершилась торжественная линейка.

Рвется на ветру огонь Чаши знаний. Пусть также горят и рвутся к знаниям ваши сердце и ум, первокурсники! Пусть запоминающимися и продуктивными будут для вас годы, проведенные в любимом вузе! С праздником!

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