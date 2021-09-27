В омских школах 43 класса закрыты на карантин из-за ОРВИ и 6 из-за ковида

Более 40 классов в омских школах закрыли на карантин. Фото: Ксения КОНЮХОВА

В прошлом году было довольно много классов в школах, которые закрывали на карантин из-за коронавируса. В этом году ситуация обстоит немного иначе. Основной причиной для введения карантина осенью стала, как это бывало обычно, простуда. Из-за ОРВИ на карантин закрыты 43 класса в 16 школах города, еще 6 классов закрыты из-за ковида в 4 школах, сообщает издание NGS55.

Похожая ситуация и в детских садах. Там ведомство насчитало 40 групп в 27 садиках. Из-за коронавируса закрыты две группы в двух садиках.

Также оказалось, что ковидом болеют два учителя два воспитателя, этот же диагноз подтвердили у 23 сотрудников из числа техперсонала. Из детей ковид подтвердили у 18 человек: 14 школьников, и 4 дошкольника.