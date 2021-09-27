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Общество27 сентября 2021 12:28

Ковидом в Омской области заразились 364 человека за сутки

Выздоровели после выходных значительно меньше
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области новая инфекция продолжает распространяться.

В Омской области новая инфекция продолжает распространяться.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области, по последним данным минздрава, корнавирусом заразились 364 новых пациента. 271 из них сможет лечиться дома, а 93 человека отправились на лечение в ковидные госпитали. За все время пандемии в Омской области заразились уже 83 377 человек.

Уже традиционно после выходных количество выздоровевших значительно снижается. Сегодня минздрав сообщил о 161 выздоровевшем. За все время пандемии в региона зафиксировали 63 553 случая удачного выздоровления от ковида.

К сожалению, продолжают фиксировать летальные исходы. За сутки умерли 9 человек, в за все время пандемии уже 2 204 человека.

В прививочной компании принял участие уже 617 953 человека, а привиты двумя компонентами «Спутник-V» уже 534 498 омичей.