АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершило техперевооружение системы телемеханизации магистрального нефтепровода

Работы проводились в зоне ответственности Омского районного нефтепроводного управления (РНУ) на территории Омской области.

Модернизация оборудования системы телемеханизации линейной части МН выполнялась с целью повышения надежности нефтепровода при его эксплуатации. Решение о техническом перевооружении было принято в связи с выработкой нормативного ресурса оборудования, а также в целях приведения системы телемеханизации в соответствие с руководящими документами ПАО «Транснефть» и построения на базе современных микропроцессорных средств.

В ходе строительно-монтажных работ было выполнено техническое перевооружение систем телемеханизации на 14 контролируемых пунктах (КП) линейной части МН, замена кабельной продукции, установлены 14 шкафов телемеханики. Новые шкафы изготовлены производственным Центром промышленной автоматизации дочернего предприятия ПАО «Транснефть».

Для повышения уровня промышленной безопасности линейной части МН на камерах приема и пуска средства очистки и диагностики (КПП СОД) были установлены датчики герметичности и датчики прохождения СОД, сигнализаторы контроля затопления.

Современное оборудование позволяет собирать данные и контролировать работу МН по нескольким параметрам, например, давление нефти до и после запорной арматуры, расход нефти в МН, герметичность КПП СОД, вскрытие колодцев контрольно-измеренных приборов. Объем контролируемых технологических параметров Единой системой диспетчерского управления, соответствует нормативным требованиям ПАО «Транснефть». Время обработки сигналов в контроллере телемеханики не превышает 0,5 секунды, а время передачи информации между телемеханизированным объектом и управляющим диспетчером не превышает 2 секунд.

Справочно:

Система телемеханики предназначена для дистанционного диспетчерского контроля и управления работой основного и вспомогательного технологического оборудования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП). МН и МНПП АО «Транснефть - Западная Сибирь» оснащены системами линейной телемеханики (ЛТМ), а количество контролируемых пунктов с системой ЛТМ насчитывает более 300 единиц.