Мэрию обязали убрать несанкционированные свалки в Кировском округе

Прокуратура через суд требует от мэрии убрать незаконную свалку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске межрайонная прокуратура провела проверку по факту несанкционированного размещения бытовых отходов. Свалку обнаружили на улице Рокоссовского неподалеку от дома №11.

- По результатам проверки установлено, что отходы не размещены на специально оборудованных площадках, располагаются на открытом грунте, тем самым допускается загрязнение почвы вредными веществами, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Как установили в ведомстве, земельные участки, на которых располагается свалка, принадлежат муниципалитету, поэтому прокуратура вносила представления местной администрации, но не получила результата. Из-за этого в ведомстве решили через суд добиться от омской мэрии ликвидации свалки. Иск об этом прокуратура уже направила в Центральный районный суд.