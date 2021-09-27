В Омске задержали наглого водителя, катавшегося по тротуару на набережной Тухачевского

Водитель зачем-то заехал в пешеходную зону, где, в том числе бегают маленькие дети. Фото: «Аварийный Омск»

Напомним, водителя, который как ни в чем не бывало катался по тротуару на набережной Тухачевского. Удивленные очевидцы сняли происходящее на видео и еще 17 сентября выложили его в соцсети.

Примечательно, что на заднем затонированном стекле красуется наклейка с восклицательным знаком. Видимо, таким хамским способом, катаясь по пешеходной и велосипедной дорожкам, человек за рулем решил отметить получение прав.

На записи хорошо видны номера автомобиля, поэтому найти его владельца для полицейских не составило большого труда.

– В отношении мужчины 1998 года рождения возбуждено административное делопроизводство по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам или тротуарам в нарушение ПДД», назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.