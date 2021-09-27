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Общество27 сентября 2021 9:42

Для омских многодетных семей поставят еще 132 пожарных извещателя

Такое поручение дал губернатор Александр Бурков
Источник:kp.ru
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Поручение дал губернатор Александр Бурков.

Поручение дал губернатор Александр Бурков.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

С наступлением холодов опасность возникновения пожаров возрастает. Этим вопросом озаботились и в омском правительстве. Губернатор Александр Бурков распорядился установить для омских многодетных семей еще 132 пожарных извещателя с GSM-модулем. На аппаратном совещании он потребовал отчёта о ходе установления за счет средств регионального бюджета современных средств обнаружения возгорания и оповещения о пожаре в домах и квартирах семей, находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.

Министр региональной безопасности Андрей Кондин доложил, что в настоящее время оснащены датчиками 1118 мест проживания многодетных семей. Из них 421 - в частном секторе Омска, остальные – в муниципальных районах. Датчики уже доказали свою эффективность. Программа реализуется с 2018 году.

Александр Бурков распорядился эту программу продолжить. Министерству региональной безопасности поручено предусмотреть соответствующую статью расходов для учёта в проекте бюджета на 2022 год.