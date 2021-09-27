В омских пельменях и котлетах обнаружили антибиотики

В омских пельменях обнаружили антибиотики.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Управление Россельхознадзора по Тюменской области проверило продукцию, которая поставляется на полки местных магазинов, и выявила целый ряд нарушений.
В частности речь идет о котлетах и пельменях, выпускаемых под маркой «Деревенские» и производящихся в Омске. В мясе, которое используется для их изготовления, обнаружили следы антибиотиков, что является серьезным нарушением.
Также недочеты выявили в продуктах питания, поставляемых из Удмуртии.