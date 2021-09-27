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Общество27 сентября 2021 9:31

В омских пельменях и котлетах обнаружили антибиотики

Продукция поставлялась в Тюменскую область, где и выявили нарушение
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В омских пельменях обнаружили антибиотики.

В омских пельменях обнаружили антибиотики.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Россельхознадзора по Тюменской области проверило продукцию, которая поставляется на полки местных магазинов, и выявила целый ряд нарушений.

В частности речь идет о котлетах и пельменях, выпускаемых под маркой «Деревенские» и производящихся в Омске. В мясе, которое используется для их изготовления, обнаружили следы антибиотиков, что является серьезным нарушением.

Также недочеты выявили в продуктах питания, поставляемых из Удмуртии.