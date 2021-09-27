Педагог из Омска принимает участие во всероссийском конкурсе «Учитель года России-2021»

В Ростове-на-Дону начались очные испытания федерального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Омскую область представляет учитель русского языка и литературы средней школы № 7 г. Омска Ольга Ткаченко. В первый день наш конкурсант выдержала испытание «Методическая мастерская».

На «Методической мастерской» в течение 15 минут Ольга Ткаченко продемонстрировала свою методическую компетентность и поделилась опытом обучения и воспитания. Затем в течение 10 минут отвечала на вопросы членов жюри. Во время этого испытания оцениваются актуальность и результативность, научная корректность и методическая грамотность, в том числе в использовании электронных средств обучения, информационная, коммуникативная и языковая культура.

Оценивать участников очного тура заключительного этапа будут российские ученые, финалисты и победители конкурса разных лет, заслуженные учителя Российской Федерации, почетные работники сферы образования, родители, обучающиеся и представители общественности. В состав жюри вошел ректор ОмГПУ Иван Кротт. «Конкурс профессионального мастерства – хороший инструмент для популяризации профессии учителя. Убежден, что задача педагогов заключается не только в том, чтобы научить детей, но и в воспитании и развитии поколения. Многие конкурсные этапы будут транслироваться на всю страну, это очень ценно, ведь у всех педагогов и студентов педвузов есть возможность также присоединиться к важному событию в сфере образования и познакомиться с оригинальными педагогическими практиками», – отметил Иван Кротт.

Завтра, 28 сентября для финалистов начнëтся испытание «Урок», после которого будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятёрку призёров конкурса. Победитель будет выбран по итогам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. Объявление победителя состоится на торжественном концерте в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

С 4 по 10 октября в стране пройдёт первая всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. В Омской области запланирован ряд мероприятий в рамках Недели. Так, 28 сентября в центре творческого развития и гуманитарного образования откроется впервые за последние три года обновленная Доска почета работников системы образования региона, в Законодательном Собрании запланировано вручение государственных наград педагогам, а 5 октября состоится большое торжественное собрание, посвященное Дню учителя. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей, в работе которого примут участие 15 омских педагогов, среди них советники директоров по воспитанию, приступившие с исполнению обязанностей в рамках пилотного проекта с 1 сентября.