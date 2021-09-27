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Происшествия27 сентября 2021 9:10

На дачах в Омске соседский алабай сильно искусал женщину

Потерпевшей пришлось вызывать скорую помощь
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Алабай как территориальное животное, скорее всего, просто охранял от посторонних участок, который считал своим.

Алабай как территориальное животное, скорее всего, просто охранял от посторонних участок, который считал своим.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Инцидент случился в августе прошлого года. На владелицу одного из дачных домиков в садоводческом товариществе «Ромашка» набросился алабай, выбежавший с участка соседей.

Грозное животное было без поводка и намордника. Пес сильно искусал руки женщины, ее смогли отбить очевидцы нападения. Они же вызвали скорую помощь.

Медики пришли к выводу, что здоровью потерпевшей нанесен вред средней тяжести. Она подала иск в суд на нерадивых владельцев среднеазиатской овчарки.

– С учетом представленных доказательств, а также мнения представителя прокуратуры Ленинского округа города Омска, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу и еще может быть обжаловано.