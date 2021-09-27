За лето в омских реках утонули 25 человек

Многие омичи нарушали запрет на купание на диких пляжах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лето в Омске выдалось жарким, поэтому многие омичи стремились отдохнуть у воды. Большинство делало это в необорудованных для купания и отдыха местах.

По материалам проверки, которую провела прокуратура, за летний период в водоемах Омской области погибли 8 детей и 17 взрослых, всего 25 человек.

- Основными причинами гибели людей остается отсутствие обустроенных мест отдыха на водных объектах (официально допущенных к эксплуатации пляжей), нахождение погибших в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в ведомстве.

За летний период прокуратура выявила 157 нарушений, связанных с обеспечением безопасности граждан на воде, большинство из них это отсутствие знаков о запрете купания в непредназначенных для этого местах и непроведение разъяснительной работы с населением.