Райффайзенбанк вошел в тройку банков — лидеров по цифровой зрелости

Исследование проводилось агентством SDI360. Анализу подвергались три ключевых блока: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации, онлайн-продажи. Составители рейтинга отметили высокий уровень развития Райффайзенбанка по всем трем параметрам.

«В развитии своего бизнеса Райффайзенбанк делает ставку на технологии, и клиентские коммуникации не стали исключением. Нам важно, чтобы клиентам было легко найти нас в тех каналах, которые им удобны, получить максимально полную информацию, компетентную консультацию или оформить нужный им продукт. Мы очень рады, что наша работа в этом направлении получила высокую оценку», — прокомментировал Иван Бабаев, директор отдела развития цифрового маркетинга Райффайзенбанка.

Авторы подчеркивают, что исследование сфокусировано на внешних показателях цифровизации, то есть на том, как компанию видят потребители.